Giorgetti: “Arthur è stato stratosferico. I terzini cambiano la squadra”

I voti: "La partita di Kayode sarebbe stata da 7.5, peccato per la rimessa. Quarta ieri è stato uno dei migliori, da quando Italiano ha cambiato il suo stile di gioco il ragazzo è più libero mentamente. Arthur sembra quasi tornato ai livelli di Barcellona si vuole che ha voglia. Per togliergli la palla serve un mandato di apparizione. Esaltato ndalla prestazione di Ikonè, anche in fase di non possesso. Bonaventura si mette anche a dispodizione di tutta la squadra, e poi vede la porta. Nzola in generale ha vinto pochi duelli con i difensori, ma in allungo può essere funzionale. Kayode è davvero un predestinato ha bruciato tutte le tappe, adesso tutti le guardano"