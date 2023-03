Giorgetti: “Amrabat giocatore da lavoro sporco. Viola cresciuti in una cosa”

Il giornalista e firma de La Nazione, Angelo Giorgetti, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della prestazione della Fiorentina di ieri: "La Fiorentina ha ritrovato freschezza e ha iniziato ad affrontare tutte le partite con la stessa mentalità. Il modo in cui Italiano sta gestendo Cabral e Jovic è molto importante, perché così vengono entrambi lasciati sulle corde fino all'ultimo istante prima dell'inizio della partita. Anche i centrali difensivi sono stati, nell'ultimo mese, dei veri e proprio colossi, quasi l'ideale per un allenatore, anche negli interventi nell'uno contro uno in area".