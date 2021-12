Gattuso-Italiano, la sliding door che ha spalancato la porta al “genio”

La rottura con Gattuso ha aperto le porte al calcio di Italiano: anche senza programmazione si può vincere?

Il mal di pancia di Gattuso ha di fatto iniziato il rilancio viola, una sliding door che ha portato al genio di Italiano. Un po' come il rifiuto del Loco Bielsa a Lotito ha dato il via all'era Inzaghi alla Lazio quando Simone era già destinato alla Salernitana in B, la storia sembra ripetersi in viola. Come scrive La Nazione, a Firenze nessuno vorrebbe tornare a giugno quando Ringhio era l'allenatore designato della Fiorentina e una città intera si esaltò per il tecnico che nel giro di poche settimana avrebbe mostrato un mal di pancia sportivo inspiegabile.