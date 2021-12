Fiorentina, c’è un poker di gare da vincere. E Italiano fa all in

Le ultime quattro gare dell'anno non sono impossibili, e la Fiorentina vuole fare bottino pieno sia in campionato che in Coppa Italia

Redazione VN

Le ultime quattro gare dell'anno impegneranno la Fiorentina su due fronti, ma con un obiettivo: chiudere il girone di andata in campionato con una classifica che profumerebbe di Europa League e avanzare in Coppa Italia. Italiano - si legge su La Nazione - predicherà prudenza, ma vista la qualità degli avversari sognare non è impossibile. Si parte sabato con la Salernitana di Ribery, per proseguire con il Benevento e con il Sassuolo di Scamacca e Berardi in un trittico di partite al Franchi. Il match con i neroverdi sarà il più duro dei tre, con la squadra di Dionisi che gioca un calcio di qualità ma che galleggia in classifica e concede molto in fase difensiva.

Vlahovic e compagni possono dunque ambire al tre su tre, affrontando le gare con la tensione giusta e senza troppi cali di concentrazione nell'approccio. Il finale di 2021 vedrà invece i viola in trasferta a Verona, e l'all in di Italiano prevede l'incasso dei tre punti anche in casa dei gialloblu. Non sarà una passeggiata, come del resto non lo era la sfida di domenica scorsa a casa del Bologna, ma la squadra viola ha possibilità e mezzi per puntare e costruire il colpaccio anche su questo campo contro un avversario che dei quattro da sfidare nelle prossime settimane, è sicuramente il più tosto.