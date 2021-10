G. Galli: “Fiorentina non da prime sei. Nico Gonzalez deve giocare a destra”

L'ex viola parla anche di Vlahovic: "A lui dà noia la densità di uomini che ha attorno, non è abituato e si vede"

L'ex viola Giovanni Galli, intervenuto a Lady Radio, ha commentato la partita persa ieri dalla Fiorentina per 1-2 contro il Napoli. Queste le sue parole: "Ci sono delle cose da rivisitare e correggere, ma il bicchiere è mezzo pieno. E' normale che il Napoli desse la sensazione di essere più squadra, giocano assieme da più tempo rispetto alla Fiorentina. Non sono queste le nostre partite, devono essere un mezzo per arrivare all'obiettivo. Non credo che la Fiorentina possa arrivare tra le prime sei, ma se tutto dovesse andare bene ci potremmo divertire".