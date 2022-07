FOTO – Rachele carica il suo Castro: “Tornerai presto, più forte”

L'incoraggiamento verso Castrovilli da parte della moglie Rachele: il n° 10 si allenerà al CS in solitaria

"Tornerai presto. Più forte". Così Rachele Risaliti, neo moglie di Gaetano Castrovilli, ha voluto incoraggiare il numero 10 viola, alle prese con il recupero dal grave infortunio al ginocchio. Con la squadra in partenza per Moena, Castro si allenerà in solitaria al Centro Sportivo dal 7 luglio.