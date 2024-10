FOTO – A San Gallo già pronte le sciarpe per la partita di giovedì

In Svizzera è quasi tutto pronto per la partita di Conference League di giovedì

La Fiorentina si prepara alla seconda partita del girone di Conference League. Domani i viola partiranno, dopo la rifinitura al Viola Park, per la Svizzera in vista del match di giovedì alle 18:45 contro il San Gallo, attualmente sesto in campionato. E dal profilo instagram della formazione elvetica si può notare l'ormai classica sciarpa doppia, realizzata ad hoc per la partita di giovedì, già esposta negli Store della squadra.