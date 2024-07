Flachi: “Normale che condizione e mercato siano indietro. Colpani un jolly”

Le parole dell'ex viola che non fa drammi sull'estate della Fiorentina. Per condizione e acquisti c'è ancora tempo

A Radio Bruno, l'ex viola Francesco Flachi ha parlato così dell'estate che sta attraversando la Fiorentina: "I viola stanno cambiando pelle, ci sta ci siano dei ritardi nella costruzione della squadra e nella condizione. L'importante è che tutti siano pronti per le partite che contano, adesso non mi sembra il momento di criticare.

Come far crescere i giovani talenti? La storia ci insegna quelli bravi devi buttarli dentro. Oggi le cose sono un po' cambiate, i giocatori pensano molto a loro stessi, rischiando di perdersi anche un pochino. L'abbondanza davanti? L'allenatore deve essere bravo a far coesistere tutti, Colpani è un jolly come Bonaventura. E' uno che può creare problemi agli avversari perché non ha una posizione definita".