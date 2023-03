Fiorentina, tutto in trenta giorni: al via la corsa più pazza del mondo

" Tutto in trenta giorni ": titola così il Corriere Fiorentino in riferimento all'aprile di fuoco che attende la Fiorentina ( CALENDARIO) . Riportiamo una parte dell'articolo che potete leggere integralmente nel quotidiano in edicola:

La Fiorentina che fino a qualche settimana fa sembrava ancora persa alla ricerca di se stessa, è pronta invece a tuffarsi in un mese mai visto e con la possibilità di giocarsi davvero qualcosa di grande. Sul (ricchissimo) piatto ci sono due trofei (da queste parti non se ne vedono dal 2001) ed una classifica che improvvisamente, e grazie ai quattro successi consecutivi con Verona, Milan, Cremonese e Lecce, vede di nuovo i viola in corsa per il settimo posto.

Tre fronti insomma e, all’orizzonte, l’Europa. Certo, sarà dura. Serviranno energie fisiche e mentali, capacità di gestione e (come sempre) un pizzico di fortuna per evitare infortuni (in questo senso il brutto infortunio a Sirigu è un duro colpo) e acciacchi vari. Davanti a uno sforzo del genere infatti, per Vincenzo Italiano sarà fondamentale poter contare sempre (o quasi) su tutto il gruppo. Non a caso, il filotto di sette vittorie consecutive tra serie A e Conference, è coinciso (anche) col recupero di tutti quei giocatori che, per un motivo o per l’altro, nella prima parte di stagione non si erano mai visti, se non a spizzichi e bocconi".