Fiorentina solida: Terracciano e Bonaventura ok, Italiano più flessibile

Il successo di Udine lancia la Fiorentina nei quartieri nobili della classifica. Per una volta ci turiamo il naso se il gioco non è stato spumeggiante. Ci va bene così, a patto di dare continuità anche nelle prossime due contro Frosinone e Cagliari, altri ostacoli non insormontabili prima del crash test a Napoli. Alla Dacia Arena i viola hanno vinto soffrendo, quindi il carattere c'è. Ripartiamo da questo. Semmai: ma la partita in Friuli può essere stato un crocevia della stagione?

Nuovo modulo forever?

Quando trovò la quadra con il 4-2-3-1, Italiano lo scorso anno non cambiò più. Anche se in molti gli chiedevano di provare le due punte e, magari, la difesa a 3. Nell'ultima parte della sfida di Udine, i tre centrali li ha davvero messi in campo. Sarà definitivo anche stavolta? Probabilmente no, ma il terzetto Ranieri-Milenkovic-Quarta ha funzionato: nel finale i viola hanno sofferto un po' meno rispetto alle tante (troppe) occasioni concesse nell'arco dei 90 minuti. L'impressione è che soprattutto l'argentino che segna gol da centravanti consumato oltre ad avere doti tecniche non da difensore, possa trarre giovamento da un sistema di questo tipo, che invece non si attaglia troppo alle caratteristiche di Dodo. Ma il brasiliano purtroppo per un po' non ci sarà (è uscito in stampelle dallo stadio dopo l'infortunio al ginocchio) e Biraghi è in grado di fare anche fare il destro quando non si vorrà puntare sul promettente Kayode. Con il 3-4-2-1, potrebbero inoltre giocare insieme Beltran e Nzola e magari trovare finalmente la prima gioia sotto porta. Ovviamente l'altro uomo offensivo sarebbe Gonzalez, out per un guaio fisico dalla sfida di Udine.