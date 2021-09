Fiorentina, prove di volo. E Italiano ha azzerato quasi tutte le gerarchie

La nuova Fiorentina di Italiano è pronta a spiccare, ancora in anticipo, il volo. E cerca la terza vittori di fila che manca da due anni

La Fiorentina deve dunque cavalcare l’onda e - scrive il quotidiano - sperare che porti il più lontano possibile. Dove però, Italiano non lo dice. Di certo l'allenatore viola vuole prendere il volo e arrivare a dicembre per capire per quale campionato giocheranno i viola, ma al momento è chiaro che le note delle prime tre giornate sono state quasi tutte positive nonostante gran parte dei giocatori provenissero dalla scorsa gestione tecnica. Duncan e Amrabat sono gli esempi di come, con dialogo e confronto, Italiano voglia recuperare tutti. A Bergamo entrambi hanno giocato con uno spirito mai visto prima: insomma, il tecnico viola ha azzerato le gerarchie ma con un'eccezione: in porta tornerà Dragowski.