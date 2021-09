Odriozola, spinta e cross: a lui la viola chiede di più

Sarà la prima da titolare per Odriozola, al quale Italiano chiede spinta e cross. E quel pedigree madrileno...

Sulle pagine del Corriere Dello Sport oggi in edicola troviamo anche le indicazioni sul probabile undici che la Fiorentina schiererà a Marassi. Il quotidiano si concentra su Odriozola, che farà il suo esordio dal 1' per mostrarsi del tutto. Dovrà sostituire l'infortunato Venuti e l'idea sembra avere buoni risultati, visto che con l'Atalanta ha corso più di tutti da quando è subentrato. Il pedigree formato Real Madrid lo porta ad avere certamente qualcosa in più a livello di mentalità e spirito vincente. 43 gare, 10 assist e 3 gol non passano certo inosservati. Anche a lui Italiano chiede la giusta spinta e la voglia di gol. Per il resto, come si legge, ci si aspetta una bella prova da Castrovilli, pronto a tornare dall'inizio, con anche Torreira in vantaggio su Pulgar. Altro ballottaggio in avanti con Callejon e Sottil a giocarsi una maglia.