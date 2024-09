Fiorentina a Bergamo per i 3 punti, ma ancora una volta senza il suo 10

La stagione è iniziata in salita per entrambe le squadre, e la sfida di oggi è fondamentale per entrambe per potersi rilanciare in campionato.

Come scrive questa mattina la Repubblica, Palladino dovrà nuovamente fare a meno del suo numero 10 (LEGGI PERCHE'), Albert Gudmundsson, dopo qualche giorno passato in Islanda a causa del processo in cui è coinvolto, è rientrato in Italia venerdì sera, l'ex Genoa non seguirà i compagni a Bergamo ma resterà al Viola Park ad allenarsi per provare ad essere presente la prossima giornata di campionato. Va da sé che oggi, il reparto offensiva dovrà caricarselo sulle spalle Moise Kean, i dubbi poi sono alle sue spalle. La Fiorentina la scorsa stagione ha incrociato i bergamaschi quattro volte vincendo in ben 3 occasioni, ma perdendo nel match in cui contava di più fare risultato. I viola sono alla ricerca dei primi tre punti stagionali, Palladino non vince in campionato da marzo. Il pronostico sembra scontato, ma i numeri possono essere smentiti; con l'augurio che ciò accada oggi.