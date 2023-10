Faccenda: “La Fiorentina ha centrali fortissimi. Quarta una soluzione in più”

"Il primo tempo la Fiorentina ha dominato, anche se ha rischiato con l'errore di Milenkovic. Se dopo 2 minuti vinci di già è logico che rischi di deconcentrarti. Arthur gioca bene, anche se semplice, è stato tra i migliori con Kayode. Lui sta crescendo per chi segue la Primavera non è una sorpresa. A Genova ha fatto vedere la sua personalità. Ieri la partita si era messa bene nel primo tempo. Poi è arrivata un po' di stanchezza, ma il Cagliari non ha creato grandi occasioni, forse la squadra pensava anche un po' a giovedì. Se vinci 2-0 devi far scoprire il tuo avversario abbassandosi un po'. In finale di Coppa Italia e in Conference abbiamo preso gol in contropiede. In difesa abbiamo dei ricambi fortissimi, come Ranieri, ci sono i doppioni. Episodi come la quasi cessione di Quarta magari fanno anche bene al ragazzo.