Esterni alti: finalmente Sottil, e Ikoné si candida per una maglia da titolare

Per il modello di gioco di Vincenzo Italiano l'esigenza di avere esterni in fiducia è prioritaria, e riuscire a trovare continuità di gol anche in gare facili come quella con il Cukaricki può aiutare a trovare sicurezze. Come scrive La Nazione, il tecnico viola sta cominciando a coinvolgere Riccardo Sottil con una certa continuità. Fra le frecce a disposizione ha caratteristiche uniche: strappo nel breve, discreto uno contro uno. Deve migliorare le scelte finali ed essere più cinico, visto che quello di giovedì è solo il sesto gol in 88 presenze.