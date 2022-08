Esame Napoli al Franchi. Parola d’ordine continuità, col sostegno dei tifosi

Nemmeno il tempo di gioire per i gironi di Conference, che la Fiorentina si rituffa nel campionato. Il calendario - scrive Repubblica - non permette riposo almeno fino a metà novembre. Archiviata la pratica Twente, oggi c'è un avversario ben più duro al Franchi, quel Napoli lanciassimo già dopo i primi due turni.

Servirà continuità nelle prestazioni, dimostrando il lavoro giornaliero svolto da Italiano e dal suo staff. Dare seguito ai 4 punti in classifica sarà il primo punto da rispettare. Non facile. Come recuperare subito energie fisiche e mentali, con poco tempo per preparare in maniera adeguata la sfida.