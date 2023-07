De Magistris: “Dal mercato serve un salto di qualità. Tempistiche troppo lunghe”

"Gioco dei viola troppo ripetitivo? Molte volte il gioco della Fiorentina porta troppi giocatori verso il centro del campo e questo anche per l'attaccante non è favorevole. Mercato? Mi aspetto giocatori importanti per fare il salto di qualità. Non so quale sia il tesoretto della Fiorentina ma se la dirigenza spenderà una ventina di milioni per il difensore centrale mi aspetto che ne vengano spesi altrettanti per il portiere ma soprattutto per la punta, che rappresenta la punta di diamante del gioco di una squadra. La mia paura è che la dirigenza stia andando un po' lunga con i tempi e che a fine mercato si possa essere presi un po' per il collo. Il giudizio ovviamente lo daremo solo alla fine. Terracciano resterà il titolare? Non credo, è troppo tempo che girano voci su profili di portieri accostati ai viola. Mi aspetto che in porta arrivi qualcuno. Dia? Non sarà un centroavanti ma resta uno che i gol li fa. Se poi mi dite che verrebbe più per fare l'esterno allora non risolverebbe il problema della prima punta. Castrovilli? E' un altro problema non da poco. Italiano dovrà capire se potrà realmente contarci il prossimo anno"