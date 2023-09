Come comunicato dalla Lega Seria A, la Fiorentina Primavera nella quarta giornata di campionato giocherà Sabato 23 Settembre alle 15.00. I ragazzi di Galloppa saranno di scena a Cagliari per trovare la prima vittoria stagionale dopo che nelle prime tre partite hanno collezionato un pareggio e due sconfitte, (su questo sito il live testuale del match). Per tutti i risultati del campionato Primavera e non solo andate sul sito numericalcio.it