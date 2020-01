Dal centro sportivo, Iachini verso la conferma del blocco di Bologna. Un assente all’allenamento

Come riporta Radio Bruno, in vista della Spal sembra essere confermata la stessa formazione scesa in campo a Bologna, con l’esclusione a centrocampo di Badelj a scapito di Benassi e il duo Vlahovic-Chiesa davanti. Alla doppia seduta di oggi presenti anche Cristoforo e Pedro nonostante la possibile partenza a breve. Unico assente odierno, oltre all’infortunato Ribery, è stato Dabo per il quale ormai è pronta la nuova avventura proprio tra le fila dei prossimi avversari viola (CLICCA QUA)