Ex viola: la Spal perde un pezzo, Kurtic sta per firmare col Parma

Domenica al Franchi quasi sicuramente non ci sarà l’ex viola Jasmin Kurtic: lo sloveno, infatti, a breve secondo Sky Sport firmerà con il Parma. I gialloblù hanno bruciato la concorrenza che vedevano Genoa e Torino molto interessate al centrocampista, che in questa stagione ha segnato due reti con la maglia degli estensi. E così Leonardo Semplici perde un giocatore importante per la corsa salvezza della sua Spal, che incasserà 500.000 Euro per il prestito ed a giugno 3,5 milioni del riscatto obbligatorio.