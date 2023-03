Corvino: “Fiorentina nel suo momento migliore, sarà dura. E su Maleh…”

L'ex direttore sportivo viola e attuale uomo mercato del Lecce, Pantaleo Corvino, è stato ospite in una diretta su Twitch della pagina web PianetaLecce.it. Di seguito le sue brevi dichirazioni in vista della sfida di domenica al Franchi contro la Fiorentina

Spazio anche per Maleh, arrivato in Salento proprio nel mercato invernale. Dell'ex viola, Corvino parla così: "A gennaio si diceva 'abbiamo Hjulmand, Gonzalez e Blin, serve un altro centrocampista'. Abbiamo preso il meglio che offriva il mercato ovvero Maleh. Non bisogna meravigliarsi se si spendono 5 milioni per Youssef: i giocatori in Serie A costano tanto. I giocatori manco in Serie B vengono pagati 2 milioni"