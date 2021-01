Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, nell’incontro di ieri Rocco Commisso ha cercato di catalizzare l’attenzione in vista dei match chiave contro Crotone e Torino. I tristi numeri e la classifica impongono a Prandelli un netto cambio di passo. I prossimi 180 minuti rappresentano un vero e proprio spartiacque per la squadra. Con una media punti da 0,90 a partita Prandelli sta tenendo un ruolino di marcia inferiore al suo predecessore (Iachini aveva tenuto una media da 1,14). Con appena 18 gol in altrettante gare quello viola è il penultimo attacco della Serie A, peggio ha fatto solo il Parma, mentre la difesa è scivolata al dodicesimo posto. Il continuo girovagare alla ricerca del modulo e della formazione giusta è ormai la spia di una quadratura tattica ancora lontana.

