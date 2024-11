Conference League: la prossima avversaria dei viola pareggia in 11 contro 10

La prossima avversaria della Fiorentina nella terza giornata della fase a gironi di Conference League (LEGGI QUI RISULTATI E CLASSIFICA DELLA CONFERENCE LEAGUE), la squadra cipriota dell'Apoel, è scesa in campo oggi contro l'Apollon in un match valido per la nona giornata di campionato. Nonostante l'Apollon sia rimasto in dieci uomini negli ultimi minuti di recupero, il risultato non è cambiato e la partita è terminata in pareggio. La Fiorentina giocherà il match contro l'Apoel il prossimo giovedì sera in trasferta, ma in quell'occasione non potrà contare sui propri tifosi, con la Uefa che ha vietato la vendita dei biglietti ai tifosi viola dopo gli episodi avvenuti in Svizzera contro il San Gallo.