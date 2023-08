Commisso avverte tutti e ci crede: questa Fiorentina è più forte

Il debutto più scomodo nello stadio che è spesso stato avaro di soddisfazioni, ma che la Fiorentina affronta con un vento nuovo, come ha detto il presidente Commisso appena sbarcato in Italia per non perdersi l’esordio della sua nuova creatura. «Ai tifosi dico che abbiamo fatto una squadra più forte dell’anno scorso». Rocco ci crede e, anche se ha sempre detto che lui porta solo i soldi e gli affari – intesi di mercato – li fanno gli altri, non si è perso un solo aspetto della costruzione della squadra che oggi a ’Marassi’ affronta il Genoa dell’ex Alberto Gilardino. Già proprio uno degli eroi di Anfield Road, dove la Fiorentina riuscì a battere il Liverpool in Champions League. Avvenimento rarissimo per le italiane in Europa. Ma questa è una storia dolce, che appartiene al passato e Gila ne fa parte con orgoglio. Ma il piacere di ritrovare un amico in una posizione che in pochi avrebbero pronosticato, durerà lo spazio del trasferimento dallo spogliatoio al centro del campo. Poi ci sarà spazio solo per una sfida che si preannuncia complicata. Fiorentina nuova, dunque, che Rocco coccola con forza: «Abbiamo costruito una squadra forte, lo avevamo detto e lo abbiamo fatto». Ci crede, dicevamo, il presidente che ha voluto subito incontrare nuovi e vecchi giocatori e trasmettere il suo entusiasmo e la voglia di fare bene. Lo riporta La Nazione.