Castrovilli sta recuperando bene. Dragowski ancora no

Castrovilli sta recuperando in fretta. Iniziato il periodo di riabilitazione per Dragowski. Kokorin ancora non ce la fa

Redazione VN

Finalmente Gaetano Castrovilli sta vedendo la luce alla fine del tunnel iniziato a Marassi contro il Genoa il 18 settembre scorso. Contro il Cagliari tornerà fra i convocati di Vincenzo Italiano. Chi non ce la farà ancora è sicuramente Dragowski. Il polacco, come scrive il Corriere dello Sport, è ancora alle prese con la lesione di secondo grado alla coscia, ma ha terminato il periodo di riposo ed iniziato quello di riabilitazione. Infine c'è Kokorin. Il russo sta effettuando allenamenti personalizzati, quindi difficilmente sarà a disposizione per la partita di domenica contro il Cagliari.