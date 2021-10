Distorsione alla caviglia sinistra per Pulgar: un mese di stop

Un mese di stop per Erick Pulgar. Salterà quattro partite importanti. Rientro previsto dopo la sosta nazionali di novembre

Nella giornata di mercoledì, durante la sessione di allenamento, Erick Pulgar ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra. Gli esami di ieri hanno confermato la serietà del problema. Infatti, la Fiorentina attraverso un comunicato, ha fatto sapere che il giocatore non sarà disponibile per un lungo periodo. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, il centrocampista cileno salterà 4 gare: Cagliari, Lazio, Spezia e Juventus. Così, il giocatore rientrerà dopo la sosta nazionali, fissata dopo la trasferta a Torino. Fino a quel momento avanti con Torreira. Serve riappropriarsi dei concetti principali in questi momenti e la continuità è quello più importante.