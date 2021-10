Fiorentina, c’è un Franchi pieno ad aspettarti

Ben 30.000 spettatori presenti al Franchi nella partita di domenica contro il Cagliari. Vietato sbagliare. Vittoria necessaria

Saranno ben 30.000 i tifosi viola presenti al Franchi nella partita di domenica pomeriggio alle 15:00 tra Fiorentina e Cagliari. Dusan Vlahovic sa benissimo che per allontanare un pò di critiche, deve far quello che gli riesce meglio: segnare. Per lui sarà una partita importante, perché è proprio al Cagliari che il serbo ha segnato la prima doppietta. Come scrive il Corriere dello Sport, questa sarà la prima partita in casa dei viola con lo stadio al 75% di capienza e pure la prima con il ritorno degli ultrà. Non è escluso che possa arrivare un messaggio da parte della società per placare la tensione delle ultime settimane, di modo che non sia la squadra ad uscirne "danneggiata", in caso di fischi nei riguardi di Vlahovic. La Fiorentina deve vincere. Questa volta è più che mai obbligatorio. C'è da spezzare la maledizione di queste due sconfitte consecutive con Napoli e Venezia. Il Franchi resterà vigile, ad osservare ogni movimento. In attesa di conoscere dal mercato il futuro re dell'attacco viola.