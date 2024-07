Caputi: “Con Palladino aria nuova. Kean ci sta, Colpani sarebbe perfetto”

La Nazione oggi in edicola ha chiesto un parere sulla nuova Fiorentina che sta nascendo alla prestigiosa firma Massimo Caputi, che ha espresso il suo pensiero sui tanti cambiamenti in arrivo. Un avvicendamento in panchina fisiologico dopo gli anni di Italiano, con Palladino individuato come uomo giusto per ripartire. Per il giornalista sono stati tanti gli errori fatti da Italiano in gare che contavano: "Dava quasi l'impressione che non abbia imparato dalle sconfitte" dice.