Calenda: “Assurdo usare fondi europei per gli stadi, li paghino i club”

Carlo Calenda, leader di Azione, ha parlato a Piazza Pulita su La7 della questione PNRR-Franchi: "Mi sembra assurdo che si usino i fondi europei per rifare gli stadi, com'era previsto che accadesse a Firenze. Il calcio è una cosa importante ma gli stadi devono pagarseli le società. Nell'Italia si fa un sacco di retorica ma spesso non funziona niente: proviamo a ripianificare questi fondi per sfruttarli al meglio".