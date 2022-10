Calabrese: “Prossime tre partite decisive. Europa ancora possibile”

"Le prossime tre partite di campionato sono decisive per il futuro della Fiorentina, per capire che tipo di ambizione ci possono essere. Non credo che il mercato di gennaio possa stravolgere la situazione, non credo possano arrivare un attaccante da 20 gol e un grande regista. La possibilità di tornare in Europa attraverso il campionato c'è, ma serve continuità di risultati. Io sono per il calcio brutto ma vincente, lo spettacolo m'interessa il giusto. Jovic o Cabral? Stanno bene entrambi, la scelta non è semplice per Italiano. Io sceglierei Jovic titolare e Cabral alternativa, ma chiaro che è l'allenatore a avere la situazione sotto controllo e a scegliere il profilo migliore di volta in volta".