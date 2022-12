Aumento di stipendio e giocare la Champions: le “pretese” di Amrabat

A prescindere dall'esito della semifinale contro la Francia, Amrabat dovrà giocare un'altra partita in Qatar. Per questo motivo, al termine della rassegna iridata, godrà di dieci giorni di vacanza. Come scrive il Corriere Fiorentino, l’appuntamento con Firenze insomma è rimandato a fine anno, se non all’inizio di gennaio. In mezzo, come già successo in questi giorni, si scateneranno le voci di mercato. Una cosa, è certa. La sua valutazione è schizzata fino a (circa) 40 milioni, e su di lui ci sono (almeno) cinque grandi club: Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid, Siviglia e Marsiglia. I contatti tra queste società e i suoi agenti sono costanti e non è da escludere che presto possano sfociare in una maxi offerta per la Fiorentina. Strapparlo a Commisso però, almeno a gennaio, sembra difficile. Di sicuro, e al netto della clausola per prolungare il contratto fino al 2025, il giocatore pretenderà un aumento di stipendio e la garanzia di poter lottare per la Champions.