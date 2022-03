Antognoni, De Sisti, il nuovo logo divide. E Orzan non ci sta: “Giglio falsato”

Gli ex viola non sono convinti al 100% dal nuovo logo: il giglio piace a metà

Dopo aver scoperto nella giornata di ieri il nuovo logo della Fiorentina, La Nazione ha raccolto i pareri di alcuni ex che hanno scritto in passato la storia viola. A Giancarlo Antognoni il nuovo giglio non dispiace, anche se "conosciamo Firenze, le novità hanno sempre bisogno di tempo e sono sempre oggetto di critica". Se per l'Unico 10 è normale un po' di scetticismo iniziale, la sua impressione è da dividere a metà: "Personalmente non lo trovo brutto, ma credo che il giglio sia troppo piccolo. Mi piace il fatto che sia una sorta di unione tra i gigli del passato e quelli recenti, ma diciamo che sono legato a stemmi più tradizionali". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Giancarlo De Sisti, capitano del secondo scudetto viola: "Senza polemica non è Firenze" - dice - ma l'ex regista resta legato agli stemmi che ha vissuto in prima persona: "Ricorda alcuni di quelli degli anni '60, ma non è certo uguale. Va detto che comunque non è male".