Amrabat, Callejon, Saponara, Kokorin, Duncan: Italiano valuterà tutti a Moena

ùTante valutazioni da fare in ritiro: il lavoro di Italiano partirà con i giocatori da valorizzare o decidere di tagliare

Uno di loro è sicuramente Duncan, rientrato dal prestito al Cagliari, unico mancino a centrocampo della rosa attuale. Se Bonaventura è certo di rimanere restano piccoli dubbi su Pulgar e Castrovilli, mentre Benassi lascerà sicuramente Firenze dopo un anno fermo ai box. Con la questione Sottil risolta grazie al controriscatto viola, in attacco Callejon aspetta di capire il proprio destino: gli piacerebbe restare ma non vorrebbe scaldare la panchina per un'altra stagione. E Kokorin? Secondo il quotidiano, tranne colpi di scena resterà. Chi non è sicuro di rimanere è invece Kouamè, che Italiano non potrà vedere all'opera per la chiamata alle Olimpiadi. Il tecnico viola osserverà anche Saponara, già allenato (e apprezzato) a Spezia che a Firenze potrebbe riesplodere.