Come giocherebbe adesso Italiano: Vlahovic riferimento, difesa incognita

C'è un mercato da affrontare, ma in questo momento la Fiorentina giocherebbe con questi 11

Vincenzo Italiano con il suo 4-3-3 è chiamato a portare a Firenze una ventata d'aria fresca, sulla falsa riga di quello che fece Montella nel 2012. Andrà in archivio dopo 48 mesi il 3-5-2, unico schema dell'era Commisso fino ad ora. Nel nuovo modulo, per adesso, quasi solo vecchi giocatori: l'acquisto-top Gonzalez si sistema sulla fascia sinistra in alto, dirimpettaio di Callejon, il cui futuro è incerto così come quello di molti altri attuali titolari: Dragowski non si discute nonostante alcuni rumors; Milenkovic, Pezzella e Lirola invece sì, a causa di contratti in scadenza, rendimento non convincente e voglia di giocare altrove. Biraghi è l'unico davvero sicuro di un posto (Roma permettendo). Nel ruolo di regista, Pulgar sta disputando una gran Copa America con il Cile, da mezzali Amrabat e uno tra Bonaventura e Castrovilli (anche se Maleh va testato in Val di Fassa). La stella polare, in attacco, resta Dusan Vlahovic.