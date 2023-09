Amoruso: “Infatino tra poco sarà titolare. Italiano illuso dal primo tempo”

"Questa sconfitta deve migliorare tutto in casa Fiorentina. Non mi aspettavo certi giocatori in campo, come Arthur e Bonaventura. Mi aspettavo qualcuno che desse intensità. Terminare il primo tempo sotto di 1-0 ha illuso Italiano. La partita è nata male. Questa gara non può essere un metro di paragone con altre sconfitte future. C'era bisogno di un centrocampista dopo Amrabat, Lopez dovrà cercare di fare quella tipologia di lavoro. Arthur è il cervello della squadra, per me i due giocheranno assieme. Penso che anche uno come Barak possa fare un lavoro d'aiuto per il brasiliano. sabiri credo non abbia avuto la forza mentale di lottare per il posto, e Italiano ha fatto le sue valutazioni. Sicuramente la società si sarà confrontata con il proprio allenatore. Christensen non ha fatto malissimo, evidentemente Italiano ha fiducia, ed è giusto farlo giocare. Con Mina si acquisiscono centimetri, e con squadre che segnano molto dai calci piazzati può far comodo. Però devi tenere presente che non è rapido. Io mi aspettavo Parisi, lo avrei messo già a fine primo tempo a Milano. Infantino sarà titolare in un paio di mesi. L'attaccante viene giudicato dai gol, gli altri sono esterni."