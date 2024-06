Scanagatta “Pradè si è smentito da solo. Su Beltran c’è stato un errore”

"Non avrei mai firmato per l'ottavo posto. In coppa forse si è criticato troppo post finale. Ma per il campionato servivano due rinforzi davanti, o almeno una punta. Retegui dei nomi fatti è quello che mi piace di più. Arnautovic lasciamolo dove è, ha giocato pochissimo. Dopo Vlahovic siamo rimasti orfani, non siamo riusciti a trovarne uno. Terracciano non è stato così negativo come qualcuno pensa. Castrovilli e Bonaventura dipenderà dalla loro volontà di rimanere. Quando Pradè ha parlato di Fiorentina ambiziosa si è smentito. Avrebbero dovuto dimostrarlo a gennaio, sono colpe abbastanza pesanti. Un cambiamento sarà dimostrato da quali giocatori verranno trattati"