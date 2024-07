"La società in questo momento è più intenta a monetizzare piuttosto che a comprare. Nico Gonzalez? È chiaro che preferisca giocare in Champions League piuttosto che alla Fiorentina. Il problema è che non ci sono segnali da parte della società di voler fare il salto di qualità. Ambizione della società? Se è passare dall'ottavo al settimo posto conta poco. Non ho capito bene questo termine che ha utilizzato Pradè. Ambizione, faceva presupporre un'entrata nel mercato vigorosa, invece non è stato e non è così. Non ho ancora capito qual è l'obiettivo della società".