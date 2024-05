Sandrelli: “L’ottavo posto non mi soddisfa. Quarta si distrae troppo spesso”

"La Fiorentina ormai è quella. Grande pressione sugli avversari, ogni tanto dietro è leggera e paga pegno. Nzola magari ha smaltito i suoi problemi, in questo momento sembra un po' più brillante. Non credo nella "simulazione" della finale. Il Napoli non ha fatto una brutta partita. La storia della Fiesole è stupenda, così come quella dell'intero Franchi. Fu fatto negli anni del fascismo, prima dei mondiali del 34'. Il Franchi non si può buttare giù. A questo punto meglio ristrutturarlo. Non è carinissimo togliere le sedie dalla curva. L'obiettivo dovrebbe essere arrivare nelle prime 5 posizioni. Il bacino di tifosi? Abbiamo visto che queste cose non contanto più molto."