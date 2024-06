Sabatini: “Sarri? Tecnicamente ha ragione. Zaniolo? Deve abbassare le pretese”

Sotto l'aspetto puramente tecnico, Sarri ha ragione. Meritava la considerazione del Milan, ma soprattutto della Fiorentina. L'ha ricevuta solo dal Bologna, ma non è stato scelto. Probabilmente, non è stato chiamato per 'paura' di qualche sua vecchia dichiarazione. Qualche parola fuori posto e qualche critica di troppo. Magari, in questo senso, regge la voce per cui nello spogliatoio non sia dopo un po' più ascoltato. Le considerazione su di lui sono state fatte extra-campo. Zaniolo? Ogni estate è accostato ovunque. Ad un prezzo conveniente per me è un grande si. Deve abbassare anche le sue pretese.