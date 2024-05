Radio Bruno: “Fiorentina, oggi giorno libero. Domani tornerà al Viola Park”

Niente allenamento oggi per la Fiorentina. Come riportato da Radio Bruno, Italiano ha deciso che oggi la Fiorentina si riposerà per tornare poi nella giornata di domani al Viola Park per l'allenamento in vista dell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta. Gara sostanzialmente "inutile" per i viola in termini di classifica, visto l'ottavo posto ormai consolidato, al contrario dell'Atalanta, che ancora ha la possibilità di arrivare terza in classifica, che vorrebbe dire un maggior guadagno e un diverso tabellone in Coppa Italia. Oltre all'allenamento della Fiorentina, domani avrà inizio il torneo giovanile dedicato a Joe Barone.