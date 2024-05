Joe Barone, al via la prima edizione del torneo in sua memoria

Sabato 1 giugno al Viola Park, in campo i classe 2014

Al via la prima edizione del torneo giovanile Joe Barone, in memoria del compianto dirigente scomparso lo scorso 19 marzo. Il torneo sarà composto da quattro gironi, con i nomi ispirati a 4 ex campioni della Fiorentina: Davide Astori, Roberto Baggio, Luciano Chiarugi, Giancarlo De Sisti. La Fiorentina 2014 esordirà al torneo nel girone Astori, con Castiglionese, Gioiosa Marina e Barberino. Qui sotto il calendario e i tabelloni completi