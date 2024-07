Pres. ACCVC: “Abbonamenti? 2500 tifosi verso l’esclusione. L’ambizione è altro”

E' un contesto di totale indecisione. Tanti, troppi i punti interrogativi. Non c'è ancora, o non è stata ancora manifestata quell'ambizione narrata per la costruzione della rosa. L'ambizione parte anche da altro. Vedi l'esempio di Atalanta e Cagliari. Campagna abbonamenti? Il settore ospiti chiude e toglie lo spazio ad un sacco di potenziali tifosi. Così facendo, almeno 2500 tifosi abbonati lo scorso anno in Fiesole, resterebbero totalmente esclusi. Un rischio che non ci possiamo permettere.