Perinetti: “Palladino mi ha sorpreso. Kean deve maturare, le qualità le ha”

Moise Kean sarà l'attaccante della Fiorentina, ecco cosa deve fare per Perinetti. Palladino convince il direttore

"Colpani ha fatto un salto meritato, ha classe e inserimento. Palladino lo ha voluto perchè sa quanto può dare, e il ragazzo può ancora fare un salto di qualità. Kean mi aspetto che non sia più un ragazzo, dimostrare di essere maturato, di essere un professionista completo. Le qualità le ha, e tanti allenatori gli hanno sempre dato una possibilità. Lavorare senza avere interpreti a centrocampo non è mai facile. però il mercato è anche così. Non è facile accontentare gli allenatori, che vorrebbero i giocatori già a giugno"