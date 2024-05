Monti: “Ero convinto di vincere. Felice per Arthur. Riscatto? Per me è un no”

Ieri la Fiorentina, tanto per cambiare, è partita sotto, ma ho visto la partita di una squadra unicamente proiettata a vincere. Anche nel momento di svantaggio, ero praticamente certo che i ragazzi l'avrebbero ribaltata. Questa Fiorentina deve arrivare almeno ottava. Con questa condizione di fine stagione, possiamo andare lontano. Continuo a ribadire il mio pieno sostegno per Italiano: ieri ha messo in campo una squadra con voglia di dimostrare. L'atteggiamento di Parisi è l'emblema di questo carattere; basta pensare a quel pressing rabbioso su Colpani in zona calcio d'angolo. Arthur ieri si è messo in lustro. Pecca di troppa continuità. Riscatto a 20 milioni? Per me è un no. Possiamo pescare di meglio sul mercato. Il ragazzo si è ben integrato nel gruppo, ma credo che, per ciò che ha dimostrato, non ne valga la pena. Anche sul riscatto di Lopez, per cui stravedevo a Sassuolo, a mio modo di vedere, ho grandi perplessità. Nico, ieri, ha dimostrato il giocatore che è. Quest'estate bisogna tirarsi su le maniche per cercare di trattenerlo.