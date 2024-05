Stanno diventando sempre più insistenti le voci sull'interesse della Fiorentina per Nicolò Zaniolo. Con il giocatore dell'Aston Villa (di proprietà del Galatasaray) che ha strizzato l'occhio all'ipotesi viola. Per parlare di lui, Radio Bruno ha interpellato Michele Troiano, ex capitano della Virtus Entella proprio ai tempi in cui arrivò Zaniolo, reduce dalla separazione con la Fiorentina: