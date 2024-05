Graziani: “Nzola sta alla grande, ma in finale punterei su Belotti”

Domani puoi fare un turnover massiccio, anche se il campionato della Fiorentina non è finito. Fossi Italiano penserei a dei cambi, cercando di risparmiare al massimo i migliori per Atene. La speranza di tutti ovviamente è quella di vincere la finale, giocare in Europa League è tutta un’altra storia. Attaccanti? Nzola è in un momento che sta bene, se segna pure con il destro significa che sta alla grande. Belotti va salvaguardato, si vede che non è al meglio della sua forma fisica, è difficile da valutare senza vedere gli allenamenti. Io, se sta bene Belotti, lo faccio giocare in finale, assieme a Beltran.