Graziani: “Ecco il nome per l’attacco. Commisso? Non mi stupirei se vendesse”

"Colpani è un buon giocatore, ma non cederei Nico Gonzalez per averlo. Se ad oggi facessi il paragone tra i due, terrei Nico Gonzalez. Kean? L'ho visto per la prima volta quando aveva 18 anni e pensai che la Juventus aveva trovato il suo prossimo centravanti per i prossimi 10 anni. In seguito si è perso, adesso però è il suo anno: o diventa un giocatore importante, oppure se ne perderanno le tracce. Quest'anno, quindi, o va bene con la Fiorentina o non esploderà più".