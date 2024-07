Casadei-Pradè, colpo di fulmine! Ecco dove giocherebbe con Palladino

Una domanda semplice, che però apre mille scenari. Per chi non lo conoscesse, Casadei nasce come trequartista puro. Per tecnica e fisico è quel giocatore capace di unire alla perfezione il centrocampo con l'attacco, garantendo il giusto peso offensivo alla sua squadra. Tre anni fa, il suo nome era sulla bocca di tutti. Il suo passaggio al Chelsea per 15 milioni di euro fece non poco discutere, con l'Inter che segnò nel proprio bilancio una plusvalenza davvero importante. In Inghilterra, Casadei faticò non poco. All'inizio provò ad ambientarsi nella squadra B del Chelsea, per essere poi promosso in prima squadra pochi mesi dopo. Poco da segnalare, con il giocatore che andò in prestito al Leicester di Maresca per 6 mesi. Un gol di testa all'inizio, poi poco altro. Insomma, non esperienze esaltanti per un giocatore che alla fine collezionò 22 presenze con i Blues ma soltanto 80 minuti in campo. Sì, il giocatore deve crescere e maturare, ma tutti sanno come la Premier League sia esigente, soprattutto verso i giovani talenti emergenti. Adesso però, la Fiorentina potrebbe tentare di rilanciarlo nel suo paese di nascita per renderlo un pilastro viola e della Nazionale Italiana.