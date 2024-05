Ferrara: “Molto turnover a Verona. Sottil? Al suo posto proverei Castrovilli”

Credo che in Belgio la Fiorentina avrà una partenza più accorta rispetto a quella di Bergamo. Dal canto suo, il Brugge farà vedere un altro tipo di impostazione di gioco rispetto a quello visto a Firenze. Sarà totalmente un altro tipo di partita. La Fiorentina ha dei problemi nel gestire le gare, soprattutto in situazioni di vantaggio. Quando ha subito il 2-2 si è persa, per fortuna Italiano ha azzeccato il cambio di Nzola. La vera notizia è aver recuperato entrambi gli attaccanti. Verona? Baroni ha fatto un grande lavoro, sopratutto perché a gennaio gli hanno smantellato la squadra. Per entrambe sarà una partita importantissima. Prevedo molte rotazioni della Fiorentina, non solo per un fatto di turnover, ma perché Italiano ha bisogno di tenere tutti in palla per questo finale di stagione. Mi piacerebbe vedere Castrovilli al posto di Sottil.