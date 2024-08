Ferrara: “Daranno la colpa a Nico Gonzalez, un film già visto. Gudmundsson ok”

"L'incontro tra Nico e i dirigenti? E' una sceneggiata dai, non si può prendere in giro i tifosi tutte le volte". Benedetto Ferrara non usa giri di parole per commentare la vicenda Nico Gonzalez. Il noto giornalista, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Bruno ha poi argomentato la questione, parlando positivamente di un eventuale arrivo di Gudmundsson al posto del numero 10. "Poi dobbiamo renderci conto che Pradè ha un compito veramente difficile, quello di rinforzare la squadra e abbassare i costi".